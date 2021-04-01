Ильхам Алиев уволил чиновника-долгожителя
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Ахмед Джума оглу Ахмедзаде освобожден от должности председателя Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана». Об этом сообщает АзерТАдж.
Отметим, что Ахмед Ахмедзаде был назначен на эту должность в 1993 году и возглавлял ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» на протяжении 28 лет. До назначения в 1993 году Ахмед Ахмедзаде входил в партийную номенклатуру и возглавлял районные комитеты Коммунистической партии Азербайджана.
Ахмед Амедзаде является сватом председателя Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова.