Сотрудники Государственной миграционной службы Украины совместно с правоохранителями выдворили из страны азербайджанца, который не исполнил решение о добровольном выезде из страны, сообщает «Херсон.ua».

Согласно информации, за неисполнение решение о самостоятельном выезде за пределы Украины гражданин Азербайджана получил административный штраф. Впоследствии его сопроводили в херсонский аэропорт и посадили на самолет.

В Управлении ГМС отмечают, что борьба с нелегальными мигрантами всегда будет одним из приоритетов работы Миграционной службы.