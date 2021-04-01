В мозге людей нашли защиту от старения

Ученые Института биологических исследований Солка в США нашли у нервных клеток мозга человека собственные механизмы, защищающие их от старения и повреждений. Этим они компенсируют недостаток в репликации ДНК и, тем самым являются самыми долгоживущими клетками. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science.

Известно, что нейроны способны восстанавливать повреждения в геноме, поддерживая свои функции на протяжении всей человеческой жизни. В то же время, по мере старения эффективность генетического восстановления начинает снижаться, что объясняет высокий риск нейродегенеративных заболеваний у человека с возрастом.

В новом исследовании ученые использовали новую технологию Repair-seq. Нейроны были выращены из стволовых клеток и культивировались на смеси синтетических нуклеозидов, служащих «строительными блоками» для ДНК. Факт встраивания нуклеозидов в геном можно было определить с помощью секвенирования и визуализации. Оказалось, что нейроны сосредоточены на восстановлении определенных участков ДНК, названных исследователями горячими точками.