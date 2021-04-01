В Египте решили расширить Суэцкий канал

Управление Суэцкого канала изучает возможность расширения русла, чтобы избежать повторения ситуации с севшим на мель контейнеровозом Ever Given, который перекрыл движение по водной артерии на неделю, пишет ТАСС.

"В настоящее время проводится исследование по расширению канала после произошедшей аварии. При этом необходимости в углублении канала нет", - заявил глава управления Усама Рабиа, добавив, что происшествие с Ever Given стало "практическим уроком по выходу из кризиса в чрезвычайных обстоятельствах".

Глубина Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, составляет 24 метра. Общая длина канала - 193,3 км.

Напомним, 22 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель, перекрыв важнейшую транспортную артерию для прохода кораблей. Судно сняли с мели только 29 марта. Власти Египта заявили, что теряют около 14 млн долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала.