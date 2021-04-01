Президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут сегодня телефонный разговор, сообщает Politico. Разговор последует как минимум за тремя телефонными разговорами на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что в Киеве не ждут «символического» разговора между Зеленским и Байденом. По его словам, переговоры политиков должны быть наполнены реальным содержанием.

1 апреля США предоставили Украине гарантии поддержки в случае конфликта с Москвой.