Джейхун Байрамов: Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

Азербайджан полностью привержен своим обязательствам и в соответствии с Трехсторонним заявлением вернул Армении всех военнопленных. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Москве, передает АПА.

Джейхун Байрамов обратил внимание на действия армянской стороны, противоречащие нормам международного права и Трехстороннему заявлению, в том числе на попытки армянских военных незаконно проникнуть на территорию Азербайджана, а также на то, что Ереван до сих пор не предоставил Баку карту минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.