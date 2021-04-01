«Стало ли проведение операции Леле Тепе проявлением невменяемости или предательством, это еще предстоит выяснить. Но то, что нам удалось выяснить из хорошо информированных источников, доказывает, что произошло нечто ужасное», - заявил на пресс-конференции в Ереване основатель инициативы «Правда для поколений» Гегам Назарян. Об этом сообщает Yerevan Today. Как сообщает армянское издание, младший сын Г.Назаряна погиб во время Второй карабах ской войны.

По убеждению Гегама Назаряна, исход войны был предрешен во время боев у освобожденной во время апрельской войны 2016 года высоты Леле Тепе. Воинские части армянской армии потерпели сокрушительное поражение из-за вины командующего состава, исполнившего политическое решение правительства Пашиняна без исследования местности, оценки неподготовленных армянских сил.

«Более того, произошло еще одно преступление. О реальной операции наша атакующая армия узнала только при наступлении с танками. Это напоминает не военную операцию, а преднамеренный геноцид. По самым мягким оценкам, во время этой операции у нас было 650 погибших, мы оставили на поле боя 42 танка из 44», - сказал Гегам Назарян, добавив, что 42 танка могли решить исход любой войны, но в ходе этой операции за несколько часов армянская армия потеряла столько танков.

Политолог считает произошедшее чудовищным преступлением, поскольку ликвидация живой силы и боевой техники происходила в те минуты, когда глава правительства Н.Пашинян в интервью мировым СМИ рассказывал о какой-то важной спецоперации армянских войск в южном направлении.

«Наши источники в Карабахе сообщают, что весь Степанакерт (Ханкенди – ред.) говорил о передвижении танков из пункта А в пункт Б. Естественно, если говорили в Степанакерте, если Никол Пашинян говорил об этом в интервью РБК, то об этом узнали в Азербайджане и Турции. Это вопросы, на которые необходимо получить ответ», - отметил Назарян, напомнив, что родители погибших военнослужащих требуют от парламентских фракций проведения слушаний по операции Леле Тепе.

Политолог Гегам Назарян заявил, что во время операции Леле Тепе власти Армении поломали хребет армянской армии.

«Когда мы разговариваем с военными, бойцами и офицерами, выясняется, что в том же направлении было предпринято несколько неудачных попыток контратаки, также сопровождавшихся большими потерями. И если кто-то думает, что через некоторое время мы забудем произошедшее, он ошибается», - подчеркнул Назарян.

Oн подчеркнул, что за один день к распространенному заявлению присоединилось 150 человек, но на самом деле их ряды горздо многочисленнее.

«99% родителей погибших военнослужащих понимают, что произошло, они будут до конца добиваться, чтобы виновные понесли самое строгое наказание. Мы не будем сидеть сложа руки. Сейчас мы изучаем чудовищность провала в Шуше. Мы вернемся к этому после», - говорит политолог.