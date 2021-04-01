Названы два симптома артрита

Так, одним из первых индикаторов болезни, по мнению специалистов, считается "тупая боль" в руках.

«Такая боль часто возникает после периодов повышенной нагрузки на суставы, таких как продолжительное хватание», — объясняют медики.

Другой ключевой признак приближения артрита — ощущение жжения в суставах. Эти болезненные ощущения характеры для утренних часов, однако на поздних стадиях болезни могут беспокоить ночью и даже приводить к пробуждению.

Врачи рекомендовали внимательно относиться к неприятным ощущениям в суставах и при малейших подозрениях на артрит обращаться к специалистам.