Директор Центра технологий информационных систем «Мультимедиа», президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз на своей странице в Facebook рассказал о государственных структурах, отличившихся своей активностью в социальной сети.

О.Гюндуз отмечает, что в последнее время ряд государственных учреждений значительно активизировался в социальных сетях. Во многих госучреждениях по четкому графику организуются прямые трансляции, видеоприемы, вопросы и ответы на уровне первого лица или руководящих лиц учреждения. Можно сказать, что именно в результате этого даже те учреждения, которые часто критикуются в обществе, после интеграции в социальные сети чувствуют прогресс в повышении рейтинга в своей репутации. То есть многие госучреждения не только выстраивают более гибкие и эффективные информационные отношения с гражданами, но и очень эффективно используют социальные сети для своевременного предупреждения рисков и кризисных ситуаций, которые могут нанести ущерб их репутации.

Затем О.Гюндуз представил имена госучреждений, которые в последнее время более активны в социальных сетях на основе наблюдений и кратких исследований.

1. Производственное объединение «Азеригаз»;

2. Генеральная прокуратура;

3. Министерство образования;

4. Министерство экологии и природных ресурсов;

5. Государственная миграционная служба.

Отметим, что генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев с 22 января 2021 года каждую неделю в пятницу, в 14:00, организовывает прямую трансляцию через Facebook. В этих трансляциях отвечают на адресованные вопросы, регистрируются обращения. Вместе с гендиректором каждую неделю в трансляции участвует один ответственный сотрудник учреждения. Проблемы с газоснабжением во время процесса также внимательно отслеживаются другими руководителями структур и оперативно реагируют на них.

Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев дал интервью сотрудникам отдела по связям с общественностью объединения. С интервью можно ознакомиться ниже: