2 апреля по случаю пятой годовщины Апрельских боев военнослужащие ВВС Азербайджана посетили могилы шехидов, возложили венки и цветы. Была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и доблестных сынов, павших за территориальную целостность страны.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минобороны, участники церемонии рассказали о достойном ответе Азербайджанской Армии в ходе Апрельских боев 2016 года на провокации, совершенные армянскими оккупантами, мужестве, проявленном в боях отважным азербайджанским солдатом, освобождении ряда важных высот и населенных пунктов, достижении исторической победы.

Было отмечено, что кровь наших шехидов не осталась неотомщенной. В результате 44-дневной Отечественной войны в ходе успешных боевых операций, проведенных доблестной Азербайджанской Армией под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, противнику были нанесены сокрушительные удары, обусловившие великую победу нашей Армии.