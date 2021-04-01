В пресс-службе МВД сообщили, что за нарушение санитарно-гигиенических требований во время мероприятия сотрудники полиции приняли соответствующие меры в рамках законодательства в отношении владельца объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников свадьбы.

В Низаминском районе Баку выявлен факт проведения свадьбы в одном из домов торжеств, организованной в нарушение особого карантинного режима.

С ними были проведены профилактические беседы, подчеркнута важность соблюдения правил особого карантинного режима.

В отношении 85 человек составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). В отношении организаторов свадьбы и руководства дома торжеств проводится расследование в 25-м отделе Низаминского района. В зависимости от его результатов собранные материалы будут направлены в Низаминский районный суд.

В ходе предварительного расследования было также установлено, что ведущий свадьбы - 39-летний Турал Мамедов – активный больной коронавирусом.