Депутаты сегодня также заслушали долгий отчет омбудсмена Сабины Алиевой о годовой деятельности Института уполномоченного по правам человека. После многочисленных цифр о поступивших и рассмотренных жалоб, Сабина Алиева коснулась и крайне болезненной темы – возвращении азербайджанских детей, которые остались в Сирии.

Несмотря на то, что после окончания Отечественной войны прошло уже почти полгода, в сфере решения проблем ветеранов и инвалидов все еще остаются проблемы. Значительная часть выступлений депутатов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса была посвящена именно этой проблематике.

Напомним, что в период гражданской войны в Сирии, со всего мира в эту сожженную огнем революции страну устремились тысячи радикальных исламистов, которые воевали в рядах многочисленных группировок. Случаи, когда молодые люди вместе со своими женами и детьми переезжали в Сирию, встречались и в Азербайджане. После гибели главы семейства их осиротевшие дети оказались брошены на произвол судьбы.

«Люди, которых мы предлагаем вернуть из Сирии, - это дети. Ни один ребенок не должен нести наказание за преступление своих родителей», - сказала Сабина Алиева.

Омбудсмен предложила создать специальный механизм, который бы позволил обеспечить защиту прав женщин и детей и подключить к этой работе депутатов, которые бы работали непосредственно в регионах.

Комментируя выступление Сабины Алиевой, депутат Захид Орудж заявил, что за последние годы количество жалоб, поступающих в Аппарат омбудсмена, только растет.

«Население нашей страны - 10,25 миллиона человек. А в 2020 году в адрес омбудсмена поступило 27,5 тысяч обращений. Нужно провести исследования и выяснить причины такого большого количества обращений», - сказал он.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса также был вынесен на обсуждение законопроект «Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций».

Согласно этому законопроекту, стороны создадут совместную рабочую группу и определят состав, функции членов группы и порядок работы. После вступления соглашения в силу совместная рабочая группа разработает и утвердит комплексный план сотрудничества. Законопроект был вынесен на голосование и принят.

Отмечая важность сотрудничества с Пакистаном, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что недавно в Пакистане должно было состояться заседание Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества. Милли Меджлис планировал принять в нем участие в составе большой делегации. Однако визит был отменен из-за пандемии.

«Одна из первых стран, которые я посещу после окончания пандемии, - это Пакистан. Во время 44-дневной войны я дважды беседовала по телефону со своим пакистанским коллегой. Они также получили наше приглашение. Однако из-за пандемии поездки пока не совершаются», - сказала Сахиба Гафарова.