Депутаты обеспокоены: «Ветераны карабахской войны остались без лекарств» парламентский час haqqin.az
Несмотря на то, что после окончания Отечественной войны прошло уже почти полгода, в сфере решения проблем ветеранов и инвалидов все еще остаются проблемы. Значительная часть выступлений депутатов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса была посвящена именно этой проблематике.
Депутаты сегодня также заслушали долгий отчет омбудсмена Сабины Алиевой о годовой деятельности Института уполномоченного по правам человека. После многочисленных цифр о поступивших и рассмотренных жалоб, Сабина Алиева коснулась и крайне болезненной темы – возвращении азербайджанских детей, которые остались в Сирии.
Напомним, что в период гражданской войны в Сирии, со всего мира в эту сожженную огнем революции страну устремились тысячи радикальных исламистов, которые воевали в рядах многочисленных группировок. Случаи, когда молодые люди вместе со своими женами и детьми переезжали в Сирию, встречались и в Азербайджане. После гибели главы семейства их осиротевшие дети оказались брошены на произвол судьбы.
«Люди, которых мы предлагаем вернуть из Сирии, - это дети. Ни один ребенок не должен нести наказание за преступление своих родителей», - сказала Сабина Алиева.
Омбудсмен предложила создать специальный механизм, который бы позволил обеспечить защиту прав женщин и детей и подключить к этой работе депутатов, которые бы работали непосредственно в регионах.
Комментируя выступление Сабины Алиевой, депутат Захид Орудж заявил, что за последние годы количество жалоб, поступающих в Аппарат омбудсмена, только растет.
«Население нашей страны - 10,25 миллиона человек. А в 2020 году в адрес омбудсмена поступило 27,5 тысяч обращений. Нужно провести исследования и выяснить причины такого большого количества обращений», - сказал он.
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса также был вынесен на обсуждение законопроект «Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций».
Согласно этому законопроекту, стороны создадут совместную рабочую группу и определят состав, функции членов группы и порядок работы. После вступления соглашения в силу совместная рабочая группа разработает и утвердит комплексный план сотрудничества. Законопроект был вынесен на голосование и принят.
Отмечая важность сотрудничества с Пакистаном, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что недавно в Пакистане должно было состояться заседание Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества. Милли Меджлис планировал принять в нем участие в составе большой делегации. Однако визит был отменен из-за пандемии.
«Одна из первых стран, которые я посещу после окончания пандемии, - это Пакистан. Во время 44-дневной войны я дважды беседовала по телефону со своим пакистанским коллегой. Они также получили наше приглашение. Однако из-за пандемии поездки пока не совершаются», - сказала Сахиба Гафарова.
Интересным нововведением стало то, что теперь в Азербайджане за нарушение правил субсидирования сельскохозяйственного производства вводятся штрафные санкции. В частности, это нашло отражение в изменении, предложенном в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно законопроекту, фермер за преднамеренное введение неверной информации в систему «Электронного сельского хозяйства» с целью получения субсидии или за использование полученной субсидии не по назначению получает предупреждение или штраф в двух или четырехкратном размере от нанесенного ущерба.
На сегодняшнем заседании также были рассмотрены законопроекты о внесении изменений в закон «Об увековечении памяти шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов», а также в законопроект «О ветеранах».
Самым громким событие на сегодняшнем пленарном заседании парламента стало выступление депутата Агиля Аббаса. В частности, Агиль Аббас выступил с обвинениями в адрес Министерства обороны за неудовлетворительную работу военного госпиталя.
«Раненым ветеранам говорят, чтобы они сами покупали лекарства. Но на какие деньги? Некоторым участникам войны, получившим ранения, еще не установлена степень инвалидности. Многие еще даже не уволены с военной службы. Участники войны, получившие ранения, также сталкиваются с трудностями при установлении инвалидности. Больше всего средств выделяется Министерству обороны. Также делаются добровольные пожертвования. Возникает вопрос: почему госпиталь Министерства обороны не организовывает лечение участников войны? Если речь идет просто о походе к врачу, то врач в районе ставит тот же диагноз», - сказал депутат, призвав министра обороны иногда проходить лечение и в госпитале Минобороны.
Агиль Аббас также привел в пример грамотно выстроенную работу госпиталя МВД.
Выступивший сегодня депутат Эльнур Аллахвердиев также заострил внимание на проблеме семей шехидов и ветеранов. В частности, он призвал обсудить возможность увеличения пособий, выплачиваемых ветеранам войны.
Другой депутат Сахиб Алыев призвал выплачивать ветеранам войны деньги на лекарства. По его словам, сегодня есть ветераны войны, которые не могут получить инвалидность.
«Они не получают и пенсию. Нужно оплачивать лечение этих людей», - сказал он.