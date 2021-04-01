Находившегося десять лет в бегах наркобарона задержали в Дубае

В Дубая задержали французского наркобарона Муфида Бушиби по прозвищу Призрак. Об этом сообщает агентство WAM.

"Хотя у французских детективов была только фотография Бушиби двадцатилетней давности, наши оперативные группы смогли определить его местонахождение, проанализировав доступную информацию, фото- и видеоматериалы, применив передовые технологии искусственного интеллекта, доступные в Центре анализа данных по уголовным делам", - заявил сотрудника полиции Дубая Джамаль Салем аль-Джаллаф.

Бушиби незаконно ввозил в Европу по 60 т наркотиков ежегодно. Их оценочная стоимость составляла $82,6 млн. Наркобарон находился в бегах на протяжении десяти лет, используя поддельные документы. В 2015 году суд Бордо заочно приговорил Бушиби к 20 годам тюрьмы.