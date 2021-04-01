ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера

ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, он может быть причастен к хищению информации, заявили в американской спецслужбе. Коршунов, по мнению ведомства, может быть причастен в хищении данных, составляющих коммерческую тайну в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

Спецслужба отмечает, что в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вступил в преступный сговор и пытался украсть у американской компании сведения, составляющие коммерческую тайну. «Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий», – сказали в ФБР.

В 2020 году топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунов был экстрадирован из Италии в Россию, где ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Экстрадиции россиянина добивалась российская и американская стороны. Причем требование США было одобрено судебными органами Италии. В то же время с ноября 2019 года Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы.