Давид Тоноян ушёл от ответа на вопрос: «Применяла ли Армения «Искандеры» в Шуше?»

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян отказался говорить, применяла ли Армения во время войны в Карабахе ракетные комплексы «Искандер».

"Я не собираюсь раскрывать государственную тайну", - заявил Тоноян агентству Новости Армении.

Тоноян также не ответил на вопрос, представлял ли бывший начальник Генштаба Оник Гаспарян доклад на заседании Совета безопасности и предлагал ли прекратить войну на четвертый день боевых действий. При этом экс-министр подчеркнул, что глава Генштаба не мог представить какой-либо доклад без его ведома.

"Заседания Совета безопасности являются государственной тайной, и я не намерен раскрывать ее", - сказал экс-министр.

Напомним, накануне Агентство по разминированию Азербайджана сообщило, что 15 марта 2021 года в ходе операции по очистке территорий, проведенной сотрудниками Агентства, в Шуше были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер».