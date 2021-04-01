Стрельба у Капитолия в США: есть погибший и раненые обновлено
Капитолий в США полностью закрыт из-за угрозы безопасности. Возле Капитолийского холма началась стрельба. Неизвестный решил протаранить КПП Капитолия на автомобиле. После столкновения с ограждением водитель вышел из машины и достал нож. Охране пришлось открыть огонь.
Полиция Капитолия сообщила о трех пострадавших в результате инцидента у здания Конгресса. Двое из них - офицеры полиции. Третий - сам водитель автомобиля. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался в больнице. Его мотивы пока неизвестны.
Полиция никого не впускает и не выпускает, сообщило Reuters.
Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021
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Капитолий, место пребывания Конгресса США, заблокирован из-за «внешней угрозы», сообщает Reuters.
Предупреждения об угрозе сотрудникам разослала служба безопасности, сообщает в своем Twitter коррепондент CBS Кэтрин Уотсон. Вход и выход запрещены, людям рекомендовано держаться в стороне от дверей и окон.
Корреспондент Fox News Джэки Хейнрих сообщила, что по предварительной информации, ограду комплекса протаранил автомобиль.
Here is the threat alert U.S. Capitol Police blasted out to staff: pic.twitter.com/zowyVXteiA— Kathryn Watson (@kathrynw5) April 2, 2021
Полиция Капитолия в твиттер сообщила, что неизвестный на автомобиле сбил двух полицейских у комплекса Конгресса США, оба сотрудника правоохранительных органов, а также водитель машины госпитализированы, последний находится под стражей.