Капитолий в США полностью закрыт из-за угрозы безопасности. Возле Капитолийского холма началась стрельба. Неизвестный решил протаранить КПП Капитолия на автомобиле. После столкновения с ограждением водитель вышел из машины и достал нож. Охране пришлось открыть огонь.

Полиция Капитолия сообщила о трех пострадавших в результате инцидента у здания Конгресса. Двое из них - офицеры полиции. Третий - сам водитель автомобиля. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался в больнице. Его мотивы пока неизвестны.

Полиция никого не впускает и не выпускает, сообщило Reuters.

