Стрельба у Капитолия в США: есть погибший и раненые обновлено

Капитолий в США полностью закрыт из-за угрозы безопасности. Возле Капитолийского холма началась стрельба. Неизвестный решил протаранить КПП Капитолия на автомобиле. После столкновения с ограждением водитель вышел из машины и достал нож. Охране пришлось открыть огонь.

Полиция Капитолия сообщила о трех пострадавших в результате инцидента у здания Конгресса. Двое из них - офицеры полиции. Третий - сам водитель автомобиля. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался в больнице. Его мотивы пока неизвестны.

Полиция никого не впускает и не выпускает, сообщило Reuters.

* * * 21:51

Капитолий, место пребывания Конгресса США, заблокирован из-за «внешней угрозы», сообщает Reuters.

Предупреждения об угрозе сотрудникам разослала служба безопасности, сообщает в своем Twitter коррепондент CBS Кэтрин Уотсон. Вход и выход запрещены, людям рекомендовано держаться в стороне от дверей и окон.

Корреспондент Fox News Джэки Хейнрих сообщила, что по предварительной информации, ограду комплекса протаранил автомобиль.

Полиция Капитолия в твиттер сообщила, что неизвестный на автомобиле сбил двух полицейских у комплекса Конгресса США, оба сотрудника правоохранительных органов, а также водитель машины госпитализированы, последний находится под стражей.