В Узбекистане открыли крупное месторождение золота

Новое крупное месторождение золота под названием "Чукуркудук" обнаружено в Узбекистане. Об этом рассказал руководитель главного управления по развитию и воспроизводству минерально-сырьевой базы Асрор Рустамов. Запасы на месторождении, по оценкам, составляют 133 т, передает Sputnik Узбекистан.

По данным Центробанка Узбекистана, с 2010 по 2020 годы республика экспортировала в общей сложности 687 тонн немонетарного драгметалла.

Узбекистан входит в число ведущих стран мира по добыче золота (четвертая строчка по объему общих запасов и седьмая — по уровню добычи).