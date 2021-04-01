Между Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики и Бакинским государственным университетом (БГУ) подписано соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения тесной интеграции юридического образования и практики, повышения качества образования и профессиональной деятельности студентов и выпускников юридического факультета. Соглашение подписали председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев.

Как сообщает haqqın.az, выступая на встрече в БГУ, ректор Эльчин Бабаев подчеркнул важность дальнейших перспектив сотрудничества между университетом и коллегией, а также рассказал об организации программ стажировок для студентов, привлечении квалифицированных юристов в академической сфере к учебной деятельности университета и других вопросах, представляющих интерес.

Председатель коллегии Анар Багиров выступил с презентацией и проинформировал о развитии адвокатуры и деятельности коллегии за последнее время.

Особой формой сотрудничества сторон в договоре является создание адвокатского бюро, состоящего из профессорско-преподавательского состава, являющегося членом Коллегии адвокатов Бакинского государственного университета.

Во встрече также приняли участие руководитель Центра юридической помощи и обучения Коллегии адвокатов, председатель Дисциплинарной комиссии Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов, руководитель аппарата Коллегии адвокатов Байрам Оруджев, заведующий отделом человеческих ресурсов аппарата Орхан Бабаев, декан юридического факультета БГУ Амир Алиев, заведующий кафедрой “криминалистика и судебная экспертиза” Камиль Салимов, руководитель Юридической клиники БГУ и член Президиума Коллегии адвокатов Тургай Гусейнов, стороны широко обсудили приоритетные направления сотрудничества.

В конце мероприятия Коллегия адвокатов подарила научной библиотеке БГУ около 200 книг в области права.