Сегодня на пьедестал почета поднялся Мурад Фатиев, выступавший в весовой категории до 81 кг.

В Анталье проходит турнир «Большого шлема» по дзюдо. За первые два дня соревнований Азербайджан завоевал две бронзовые медали.

В утешительном поединке Фатиев должен был встретиться с армянином Давидом Карапетяном, выступающим за Россию. Однако Карапетян не вышел на схватку с азербайджанским дзюдоистом, сославшись на травму. А в схватке за бронзу Мурад победил итальянца Антонио Эспозито.

На пути к медали Мурад победил поляка Дамиана Степьена и израильтянина Дина Якова Гемера, но уступил в четвертьфинале турецкому дзюдоисту Ведату Албайраку.

Вчера медаль завоевал Ниджат Шихализаде (66 кг). Он поочередно победил киргиза Чингизхана Сагыналиева, Дмитрия Минкова из Беларуси и другого нашего спортсмена Орхана Сафарова.

В полуфинале Ниджат уступил японцу Хифуми Абе, а затем в схватке за бронзу оказался сильнее француза Килиана Ле Блоуша. Сафаров в борьбе за бронзу проиграл россиянину Мураду Чопанову.

Без наград также остались Давуд Мамедсой (60 кг), Кярамят Гусейнов (60 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Лейла Алиева (48 кг), Аиша Гурбанлы (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Гюнель Гасанлы (70 кг).

Соревнования завершатся завтра. На татами выйдут Эльмар Гасымов (100 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).