Джейхун Байрамов: в СНГ не должно быть места героизации фашизма

В сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана говорится, что, выступая на заседании, Джейхун Байрамов подчеркнул, что продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере продолжит способствовать укреплению межгосударственных связей и развитию СНГ.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ, которое прошло в Москве.

Джейхун Байрамов обратил особое внимание на проект Обращения глав государств - участников СНГ к народам своих стран и мировой общественности по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Министр напомнил об огромном вкладе Азербайджана в победу над фашизмом и заявил, что это обращение имеет важное значение в борьбе с нацистской идеологией и ее пропагандой.

Азербайджанский дипломат выразил сожаление в связи с тем, что на пространстве СНГ и сегодня есть примеры поощрения нацизма, такие как установка в центре Еревана памятника пособнику нацистов Гарегину Нжде. Джейхун Байрамов подчеркнул, что на пространстве Содружества не должно быть места героизации фашизма.

Министр также сообщил, что в результате успешной контрнаступательной операции Азербайджанской армии были освобождены оккупированные Арменией территории и восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Джейхун Байрамов высоко оценил усилия Российской Федерации по принятию Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в частности активное посредничество президента РФ Владимира Путина.

Высоко оценив деятельность Совместного российско-турецкого мониторингового центра, глава МИД Азербайджана с удовлетворением отметил создание нового формата для укрепления безопасности и сотрудничества в регионе.

Джейхун Байрамов обратил внимание участников заседания на то, что во время оккупации все азербайджанские города и поселки разрушались и подвергались вандализму, захватчики намеренно разграбили религиозные и культурные памятники, превратив мечети в загоны для свиней. Сейчас ведутся работы по реконструкции и восстановлению этих территорий, сказал дипломат.

Высоко оценив достигнутые в рамках трехсторонних заявлений договоренности, министр проинформировал участников мероприятия о том, что открытие коммуникаций принесет пользу всему региону и откроет новые перспективы для регионального сотрудничества.

В завершение Джейхун Байрамов выразил надежду на поддержку Азербайджана международной общественностью в вопросах очистки от мин и восстановления деоккупированных территорий, создания соответствующих условий для мирного сосуществования на этих землях.