В Масазыре оштрафованы любители кальяна

В Апшеронском районе оштрафованы нарушители карантинного режима. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления полиции и Апшеронского РУП продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима.

Сотрудникам полиции поступила информация о курении кальяна в чайном доме «No name», расположенном в поселке Масазыр Апшеронского района, по данному адресу был проведен осмотр, арендатор объекта Сабухи Нагиев и еще пять клиентов были задержаны.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, и каждый из них был оштрафован.