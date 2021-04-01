Uber выписали штраф $1,1 млн за отказ везти слепую женщину

Агрегатор такси признали виновным в незаконной дискриминации и обязали выплатить клиентке Лайзе Ирвинг компенсацию морального ущерба в размере $805 313, не считая оплаты расходов на адвокатов на сумму $324 000. За каждый из 14 случаев отказа Ирвинг хотела отсудить от $4 000 до $25 000, сообщил Business Insider.

По американскому закону собака-поводырь должна иметь возможность перемещаться везде, куда может пойти слепой. Однако в 2018 году Ирвинг 14 раз либо отказали в поездке, либо вовсе оскорбляли и словесно запугивали, заставляя отменить заказ из-за нежелания пускать в салон собаку. Обращения в Uber ни к чему не привели, и женщина решила обратиться в суд за компенсацией.

Uber выразил категорическое несогласие с решением судьи, заявив, что не несёт ответственности за поведение своих водителей. Однако суд указал, что по контракту Uber следит за своими водителями и виновен в том, что оказался «неспособен предотвратить дискриминацию путём надлежащего обучения своих сотрудников».