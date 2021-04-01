Мошенники пытались обмануть 92-летнего родственника Сталина

Мошенники в Москве попытались обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, одна из злоумышленников задержана, сообщил Интерфаксу информированный источник.

"92-летний ветеран войны Леонид Аллилуев обратился в полицию и сообщил, что неизвестные звонят ему на телефон и, представляясь правоохранителями, предлагают передать все имеющиеся у него на счетах средства в размере 3,4 млн рублей им якобы для проведения экспертизы", - сказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов проинструктировали пенсионера как вести себя с мошенниками и сумели провести задержание. "После того как на встречу к пенсионеру за деньгами под видом эксперта полиции приехала некая гражданка и представила фиктивные документы, правоохранители задержали ее... Свою вину она полностью признала", - сказал источник.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.