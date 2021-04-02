Байден отменил введенные Трампом санкции против Международного суда

Администрация Джозефа Байдена отменила санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), которые были введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В заявлении от имени госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Байден одобрил аннулирование президентского указа, который предусматривает применение упомянутых рестрикций.

Как пояснил глава Госдепа, это означает прекращение действия «экономических санкций и визовых ограничений» в отношении МУС.

Трамп ввел санкции против МУС летом прошлого года.