До пандемии на таких плантациях в сезон урожая работали поляки и румыны. И отбоя среди желающих граждан двух стран Восточной Европы не было: немцы платили щедро в сравнении с заработками на родине. В силу коронавирусных ограничений сейчас поляки и румыны могут приехать, но уже не в таком количестве. И тогда немецкие власти обратили свои взоры на Закавказье, бросив клич в Грузию. Сказать, что желающих было много, значит ничего не сказать. Около 86 тысяч грузин отозвались и готовы рвануть на заработки на поля Германии.

Германия в условиях пандемии и закрытия авиасообщения ищет пути принять гастарбайтеров для сезонных работ на полях, где в изобилии растет спаржа, которая пользуется в Европе немалым спросом.

Для набора работников Федеральное агентство труда ФРГ составило специальную программу рекрутирования.

- Поначалу мы рассчитывали, что приедут человек 500 сезонных работников, - сказал в интервью Deutsche Welle Юрген Якобс из Восточногерманского объединения плантаторов спаржи и фруктов. - Однако мы получили 86 тысяч заявлений от желающих из Грузии. Такое количество мы принять не сможем. Благодаря расширению рамок программы примем 5 тысяч. Первые из них прилетели уже 1 апреля.

Федеральное ведомство по вопросам трудоустройства выдает разрешения на работу для сезонников на 90 дней. За билет на перелет работник должен заплатить сам, но работодатель имеет право (но не обязан) возместить гастарбайтеру цену поездки.

Каков же он, «длинный евро», для грузина в Германии? Как сообщается, участники программы будут получать минимум 9,5 евро в час до уплаты налогов. К этому еще идут доплаты, что может повысить ставку до 12 евро в час в среднем. Как видно, игра стоит свеч.

Год назад в разгар пандемии, когда авиасообщение было прервано, некоторые плантаторы из Германии оплачивали румынам-гастарбайтерам дорогие авиабилеты и даже заказывали для этой перевозки чартерные рейсы. Однако в этом году многие из работодателей уже не могут себе этого позволить.

В прошлом году издание Bild указывало на то, что ограничения, связанные с закрытием границ при продолжавшемся распространении болезни, привели к тому, что для уборки урожая только в земле Северный Рейн-Вестфалия не хватало 5 тысяч сезонных работников, ежегодно приезжавших из Польши.

Как сейчас будут добираться грузины до Германии, пока детально неизвестно. Очевидно, что от них потребуется отрицательный тест на коронавирус, им придется дней 10 посидеть в изоляции, потом снова сдать тест на коронавирус, и в случае отсутствия инфекции отправиться на работу. Кстати, в Германии такие тесты сейчас бесплатны.