Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 00:27

Казалось бы, традиционный секс, тот что между мужчиной и женщиной, в Америке умер. Конечно, здесь никто не станет кричать, как одна советская дама, которая во время телемоста с США в 1986 гордо заявила: «В СССР секса нет!». Однако в Соединенных Штатах корни этого секса основательно подорвали вездесущие агрессивные феминистки, в обилие появившиеся, как грибы после дождя, транссексуалы и активисты ЛГБТ. Выражением нынешнего состояния дел стала карикатура в одной из центральных газет: мужчина жмется в дверях, не рискуя присоединиться к группе лиц одного с ним пола. «Мне неловко признаться, что я приверженец традиционного секса», - бормочет он. И все-таки секс в классическом понимании слова в Америке есть! Вот уже несколько недель в стране разматывают скандал, связанный с недостойным поведением губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Обиженные им дамы – те, кого он погладил по лопатке или спросил о личной жизни, выплывают как Афродита из морской пены одна за другой — сейчас их уже восемь. Куомо даже однопартийцы призывают уйти в отставку за его неподобающее поведение. Haqqin.az писал об этом, предполагая, что по американской политической традиции этот, с позволения сказать, секс-скандал противники демократов могут использовать в своих целях, потому что губернатор стал видной фигурой общефедерального масштаба.

Но беда коснулась и республиканцев. В их среде также был обнаружен сексуальный хищник. Им стал 38-летний конгрессмен Мэтт Гетц. Министерство юстиции США начало расследование фактов того, что член палаты представителей от Флориды платил молодым девушкам за секс. Иначе говоря, обращался за услугами к жрицам любви, которые в США, несмотря на удручающую обстановку в индустрии, все же не перевелись. Делал он это с помощью своего приятеля Джоэла Гринберга, бывшего налогового коллектора из Флориды, который искал нужный контингент в сети, потом встречался с дамами, лично проверял профессиональные качества претенденток, а затем приводил их к Гетцу. С ними Гринберг заранее оговаривал суммы, которые они получат за свидания. Встречи эти проходили в отелях Флориды в 2019-2020 годах, то есть в то время, когда Гетц, избранный в 2016-ом году, уже занимал кресло в нижней палате Конгресса.