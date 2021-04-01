В Америке политических противников изобличают секс-скандалами как там у них
Казалось бы, традиционный секс, тот что между мужчиной и женщиной, в Америке умер. Конечно, здесь никто не станет кричать, как одна советская дама, которая во время телемоста с США в 1986 гордо заявила: «В СССР секса нет!». Однако в Соединенных Штатах корни этого секса основательно подорвали вездесущие агрессивные феминистки, в обилие появившиеся, как грибы после дождя, транссексуалы и активисты ЛГБТ. Выражением нынешнего состояния дел стала карикатура в одной из центральных газет: мужчина жмется в дверях, не рискуя присоединиться к группе лиц одного с ним пола. «Мне неловко признаться, что я приверженец традиционного секса», - бормочет он.
И все-таки секс в классическом понимании слова в Америке есть! Вот уже несколько недель в стране разматывают скандал, связанный с недостойным поведением губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Обиженные им дамы – те, кого он погладил по лопатке или спросил о личной жизни, выплывают как Афродита из морской пены одна за другой — сейчас их уже восемь. Куомо даже однопартийцы призывают уйти в отставку за его неподобающее поведение. Haqqin.az писал об этом, предполагая, что по американской политической традиции этот, с позволения сказать, секс-скандал противники демократов могут использовать в своих целях, потому что губернатор стал видной фигурой общефедерального масштаба.
Но беда коснулась и республиканцев. В их среде также был обнаружен сексуальный хищник. Им стал 38-летний конгрессмен Мэтт Гетц. Министерство юстиции США начало расследование фактов того, что член палаты представителей от Флориды платил молодым девушкам за секс. Иначе говоря, обращался за услугами к жрицам любви, которые в США, несмотря на удручающую обстановку в индустрии, все же не перевелись.
Делал он это с помощью своего приятеля Джоэла Гринберга, бывшего налогового коллектора из Флориды, который искал нужный контингент в сети, потом встречался с дамами, лично проверял профессиональные качества претенденток, а затем приводил их к Гетцу. С ними Гринберг заранее оговаривал суммы, которые они получат за свидания. Встречи эти проходили в отелях Флориды в 2019-2020 годах, то есть в то время, когда Гетц, избранный в 2016-ом году, уже занимал кресло в нижней палате Конгресса.
Следователи также изучают данные о том, что конгрессмен имел секс с 17-летней девушкой, с которой потом расплатился «материальными вещами».
В принципе, в Америке секс еще не стал статьей, которая карается законом. Но если следователи обнаружат, что конгрессмен платил девушкам за «романтические свидания», то они могут обвинить его в «торговле людьми с использованием силы, обмана или принуждения» и, если обвинение подтвердится, Гетцу грозит лет 10 тюрьмы.
Журналисты из New York Times, которая первой опубликовала сообщение о начавшемся расследовании, тут же бросились на поиски данных о том, женат ли Гетц. Оказалось, еще нет, но планирует заключить брак с очаровательной 26-летней Джинжер Лаки, специалистом по контролю еды из Калифорнии.
Одновременно нация узнала и многое другое об оказавшемся в фокусе конгрессмене. Например, то, что он является сыном бывшего председателя Сената штата Флориды Дэна Гетца, то есть принадлежит к партийной элите. Сейчас отец и сын пытаются отвлечь внимание от начавшегося расследования - они наняли адвоката и обратились к ФБР, заявляя, что стали объектом вымогательства со стороны неких предпринимателей, которые намеревались завладеть частью их капитала.
Из сообщений СМИ американцы, не следящие за политикой, но неравнодушные к секс-скандалам, узнали, что Мэтт Гетц был на короткой ноге с бывшим президентом Дональдом Трампом, они вместе летали на одном самолете и конгрессмен мог запросто позвонить хозяину Белого дома со своего мобильного.
Была ли политическая подоплека в неприглядной истории и этого «слуги народа»? Вполне возможно. В последнее время конгрессмен неоднократно высмеивал президента Байдена. Так, в интервью Fox News республиканец заявил, что диалог Путина и Байдена «не закончится как «Рокки IV», и усомнился, что президент США сможет победить. А до этого Гетц пошутил, что каждый в Вашингтоне знает, что когда вице-президент США Камала Харрис жмет Байдену руку, «она проверяет его пульс».
Ну а теперь, видимо, пришло время проверять пульс самого Гэтца. Неконтролируемое либидо одного из самых молодых членов палаты представителей может легко обрушить его столь удачно начавшуюся карьеру.