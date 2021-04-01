За последние пять лет продажа оружия в руки простых поляков возросла наполовину! Главным образом, это пистолеты.

Привычно стало, что самая вооруженная нация в мире — это американцы. Именно в США продажа оружия в частные руки — обычное явление. Множатся и инциденты с применением оружия, о которых не раз писал haqqin.az. Но вот факты, касающиеся Европы, а конкретно, Польши, удивляют.

В 2015 году легально приобретенных экземпляров было почти 390,8 тысячи. Только в 2020-м число обладателей увеличилось на 36 400. Так сообщает Rzeczpospolita, ссылаясь на данные Главной комендатуры полиции. Больше всего оружия приобретается с теми целями, которые при заполнении запроса дают большую возможность получить разрешение. Таковыми считаются спортивные и коллекционерские. В первой категории в 2020 году прирост владельцев единиц огнестрельного оружия составил 13,8 тысячи, во второй — 14,9 тысячи.

Эти две категории начинают играть более важную роль в вооружении поляков, чем охотничье оружие, которым владеет немало граждан Польши, особенно живущих в предгорьях и горных регионах на юге страны — в Бескидах, Татрах, Карпатах. Именно у охотников в этих краях прибавилось за 2020 год всего лишь 8 тысяч единиц огнестрельного оружия.

В свою очередь, количество огнестрела, выданного в Польше в целях личной защиты, когда мнение полиции имеет решающее значение, все же не выросло значительным образом. Однако сама тенденция заставляет думать о том, что вооруженные граждане хотят и способны к самообороне. Неважно, от кого.

Значит, в обществе уже есть запрос на защиту от непредвиденных рисков нападения - на жилье ли, на личность.

Американцы, уже пару сотен лет привыкшие решать спор с помощью его величества кольта, часто не сомневаются в применении оружия. И примеров тому несть числа.

В Европе же конфликты, когда гремит перестрелка, крайне редки, если это не делает полиция при освобождении заложников или не проводятся специальные операции по ликвидации террористов.

Само то, что продажи пистолетов, ружей в целях, пусть и внешне вполне нейтральных - для спорта или пополнения коллекции, растут, тем более в такой стране Европы, как Польша, заставляет задуматься, куда идет мир.

Оружие — все же изначально символ агрессии, и только потом защиты. Потому пистолет или ружье в руках — опасность.

Ружье, как известно из классики, висящее в первом акте пьесы на стене, в конце спектакля должно выстрелить. И часто — не вхолостую… А значит — может быть жертва.