Было установлено, что неизвестные проникли в здание музыкальной школы и похитили сумку, в которой находились 100 манатов и банковские карты. Позднее с них сняли в общей сложности около 3 тыс. манатов.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи, ранее судимые Имран Керимов и Фуад Садыхов.

В ходе расследования стало известно, что ранее они похитили шесть сумок из различных объектов в столице. Не исключается, что данные лица причастны и к другим аналогичным преступлениям.

По факту проводится расследование.