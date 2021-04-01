В США снова арестовали «миллионершу» из России

Иммиграционная и таможенная полиция США взяла под стражу уроженку России Анну Сорокину, освободившуюся после срока в тюрьме Нью-Йорка за мошенничество, сообщает The New York Post. В феврале женщину условно-досрочно освободил суд.

25 марта Анну Сорокину задержали на Манхэттене. По данным издания, она находится в тюрьме округа Берген в Нью-Джерси. Виза Анны Сорокиной закончилась, пока она была в тюрьме и ее должны были депортировать в Германию 26 марта. Женщине нужно было оспорить решение о депортации, чтобы остаться в США.