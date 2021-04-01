Ученые нашли новые уязвимые места у коронавируса

Ключевой особенностью SARS-CoV-2 является его спайковый, или шипиковый белок. Он "возвышается" на поверхности вируса и позволяет ему идентифицировать и заражать человеческие клетки. Учёными разработано множество подробных моделей этого белка, однако не все они учитывают его гибкость, а также подвижность защищающих его гликанов, пишут Вести.ру.

Исследование учёных из Института биофизики Макса Планка в Германии позволило определить потенциально уязвимые места в частицах коронавируса SARS-CoV-2. Эта находка поможет в разработке наиболее эффективных вакцин от COVID-19.

Учитывая эти особенности, исследователи разработали подвижную модель спайкового белка коронавируса, чтобы выяснить, как он будет вести себя в реальных условиях.

Созданная учёными симуляция позволила определить, что гликаны служат щитом, который защищает вирус от клеток иммунной системы. Гликаны, представляющие собой углеводные цепи, покрывают собой практически всю поверхность спайкового белка. Своими движениями они напомнили учёным дворники на лобовом стекле автомобиля.

Используя новую модель, исследователи смогли определить, какие участки шипикового белка наименее защищены подвижными гликанами. Какие-то из них были уже известны, но некоторые оказались совершенно новыми. Последующие эксперименты подтвердили уязвимость многих этих участков.

"Мы сейчас находимся на этапе пандемии, обусловленном возникновением новых вариантов SARS-CoV-2, и новые мутации в основном сконцентрированы в шипиковом белке. Наш подход поможет в разработке вакцин и терапевтических антител, в особенности тогда, когда другие методы уже не справляются", – отметил ведущий автор исследвоания Матеуш Сикора.