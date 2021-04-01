В Хырдалане задержали наркоторговца

Жителя Хырдалана задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками Апшеронского районного управления полиции, был задержан ранее судимый Асиф Мамедов, который занимался незаконным оборотом наркотиков.

Во время личного досмотра при Мамедове и в его доме в городе Хырдалан в общей сложности было обнаружено и изъято 2 кг 145 г марихуаны.

Задержанный заявил, что приобрел наркотики с целью сбыта, связавшись в социальных сетях с гражданином одной из зарубежных стран, личность которого неизвестна следствию.

Проводится расследование.