Сейран Оганян решил поддержать Кочаряна

«При правлении Роберта Кочаряна Армения находилась в более чем хорошем положении, и его опыт в создавшейся ситуации очень важен». Об этом армянским СМИ сказал бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Оганян заявил о своем уважении к Кочаряну, и «если он... решил принять участие в политических процессах, то я однозначно высказываюсь за, так как Кочарян своим опытом, знаниями и пройденным путем неоднократно показывал, что во время его правления Армения была более организованной, безопасность была на более высоком уровне, экономика развивалась, были поставлены основы для туризма».

При этом экс-министр признается, что при правлении Кочаряна «были также и упущения».

Оганян заявил также, что если Кочарян пригласит его принять участие во внеочередных выборах и войти в состав команды, то он примет это предложение.