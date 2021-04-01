Врачи прооперировали пациента в горящем кардиоцентре

В кардиоцентре в российском Благовещенске в пятницу произошел пожар. Пациенты и врачи были эвакуированы, кроме медиков, которые в это время делали операцию.

Русская служба BBC пишет, что огонь вспыхнул в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. В этот момент на первом этаже больницы врачи проводили операцию на открытом сердце, которую нельзя было остановить. Восемь врачей и пациент остались в одной из операционных, сообщил в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Больницу обесточили, а в операционную, где продолжалась операция, электричество подавалось автономно из специального автомобиля. Губернатор региона распорядился наградить медиков, проводивших операцию в горящем кардиоцентре.