Вырастить человека за 5 недель: ученые сделали открытие
Группа израильских ученых сумела за несколько дней вырастить в пробирках эмбрионы мышей и теперь планирует провести тот же опыт, но уже с человеческими зародышами.
«Росбалт» со ссылкой на Daily Mail пишет, что исследователи Научного института Вейцмана объявили, что могут вырастить человеческий зародыш за пять недель. Они уже вырастили эмбрионы мышей в пробирке, смоделировав «естественную матку».
Ученые изъяли зародыш у мыши и поместили в пробирку, заполненную кислородом и питательными веществами. Пробирку вращали, чтобы раствор все время перемещался и насыщал эмбрион питательными веществами, также ученые контролировали еще ряд параметров. В итоге менее чем за 7 дней у эмбриона мыши развилось бьющееся сердце, голова, желудок и конечности.
Следующим этапом исследования могли бы стать человеческие эмбрионы, но закон запрещает развитие человеческого эмбриона на срок более двух недель. А по принципам биологии, которые считались бесспорными в течение тридцати лет, выращивать эмбрион в пробирке после двух недель нельзя: он должен либо погибнуть, либо прикрепиться к стенке матки для дальнейшего вынашивания. Для выращивания эмбриона человека требуется пять недель.