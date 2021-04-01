Вырастить человека за 5 недель: ученые сделали открытие

Группа израильских ученых сумела за несколько дней вырастить в пробирках эмбрионы мышей и теперь планирует провести тот же опыт, но уже с человеческими зародышами.

«Росбалт» со ссылкой на Daily Mail пишет, что исследователи Научного института Вейцмана объявили, что могут вырастить человеческий зародыш за пять недель. Они уже вырастили эмбрионы мышей в пробирке, смоделировав «естественную матку».