Каждый пятый американец уже прошел полную вакцинацию

Каждый пятый американец к настоящему времени получил обе дозы одобренных в США вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, либо американской компании Moderna, либо одну дозу однокомпонентного средства американской Johnson & Johnson. Об этом сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

"Сейчас у нас полную вакцинацию прошел каждый пятый американец. Но мы прекрасно понимаем, что это пандемия, и мы должны работать вместе с другими странами", - цитирует ТАСС Валенски, которая подчеркнула важность международного сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса.

По данным газеты The Washington Post, на данный момент 101,8 млн американцев получили как минимум одну дозу препарата. По последним данным, население США составляет примерно 328 млн человек.