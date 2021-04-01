В США назвали долю вакцинированных американцев

Руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США Рошель Валенски рассказал о доле привитых от коронавируса нового типа американцев. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что каждый пятый гражданин США завершили вакцинацию от COVID-19.

По ее словам, в данном случае обе дозы вакцины были введены препаратами Moderna, Pfizer/BioNTech либо пациент получил одну дозу вакцины Johnson&Johnson.

При этом Валенски выразила сожаление в связи с тем, что не все граждане США доверяют эффективности препаратов от коронавируса в борьбе с пандемией, поэтому в стране организована просветительская кампания.