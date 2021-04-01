Страны Европы закрывают школы

Во многих странах Европы число инфицированных растет из-за задержек с вакцинацией. Поэтому, чтобы предотвратить возможную третью волну, правительства стран вводят жесткий карантин.

Таким образом, в результате новых мер решение о закрытии детских садов и школ для детей раннего возраста и образовательных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья остается в силе.

Бельгия, Португалия и Нидерланды закрываются

Бельгия собирается на Пасху, на 4 недели объявить локдаун.

Сообщается, что начальные и средние школы, а также университеты в стране будут закрыты до 19 апреля. Все второстепенные визиты и встречи откладываются, ношение маски в общественных местах обязательно.

В Португалии, также в зависимости от ситуации, все еще остается в силе решение не открывать музеи, средние школы и университеты до 19 апреля.

В Нидерландах ситуация несколько иная. Таким образом, в средних школах не менее одного дня в неделю проводятся занятия в очной форме, а с 26 апреля и студентам университетов будет разрешено очно посещать занятия не менее одного дня в неделю.

Во многих австралийских штатах учебные заведения предлагают переход на дистанционное обучение.

С 5 апреля школы и детские сады в столице Украины, Киеве также будут закрыты, а пользование общественным транспортом без специального разрешения будет невозможно.

В столице Ливана Бейруте насчитывается более 1600 частных и 1256 государственных школ. В частных школах обучаются более 700 000 учащихся, работают свыше 59 000 учителей и 15 000 школьных администраторов. В государственных же школах - 43 500 учителей и 328 000 учеников.

В случае ухудшения ситуации и усиления негативных последствий ожидается закрытие более 1600 частных школ и их переход на дистанционное обучение.

Кроме того, многие австралийские штаты приняли решение закрыть средние школы и перейти на дистанционное обучение, в зависимости от ситуации.