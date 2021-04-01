В Хатаинском районе Баку выявлено нарушение карантинного режима. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, было выявлено проведение свадебной церемонии в одном из домов торжеств. Владелец объекта Ахмед Амирасланов, несмотря на неоднократные предупреждения, организовал свадебную церемонию с массовым участием людей.

С нарушителями были проведены профилактические беседы, еще раз подчеркнута важность соблюдения особого карантинного режима.

В отношении 63 человек, присутствовавших на свадьбе, были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

В 36-м отделении полиции Хатаинского РУП ведется расследование в отношении хозяина свадьбы и руководства дома торжеств.