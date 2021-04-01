Из лягушек сделали микророботов ксеноботов

Биологи сумели создать микророботов из клеток лягушек. Эти микророботы научились передвигаться по площадке и успешно восстанавливаться после травм.

Эксперимент проводился в Университете Тафтса (США), пишут западные СМИ. Ученые выдвинули гипотезу, что клетки, «освобожденные» от остального организма, продемонстрируют новые свойства.

Они «освободили» стволовые клетки эмбриона лягушки Xenopus laevis и сделали из них ксеноботов, которые запоминают 1 бит информации. В искусственной среде клетки сначала «скучковались» в небольшие сферы, а затем превратились в клетки мерцательного эпителия. За время дифференциации клетки научились передвигаться в водном растворе со скоростью более 100 микрометров в секунду. Также «лягушечьи ксеноботы» способны поворачиваться в лабиринтах, запоминать опыт встречи с синим цветом, чистить площадку от мусора.

Принцип молекулярной памяти может быть расширен, чтобы обнаруживать и регистрировать не только свет, но и радиоактивное загрязнение, химические загрязнители, болезни или лекарства.