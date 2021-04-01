Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:51

Дипломатическое ведомство Армении вступило в сложный период весенней депрессии. Что сразу же отразилось в его официальных заявлениях. «Лишь признание факта азербайджанской агрессии против Карабаха, определение его статуса могут стать основой для установления прочного мира и стабильности в регионе», - говорится в заявлении МИД Армении, сделанным в связи с 5-й годовщиной апрельской эскалации в Карабахе. Право же, по уровню лжи и искажения действительности армянский МИД вполне заслуживает переименования. К примеру – «министерство странных дел». Поскольку всё, что выходит из-под пера тамошних сидельцев – откровенный бред душевнобольного. Есть сильные подозрения, что в армянском дипломатическом ведомстве проводится конкурс на лучшую ложь о прошлом. Причем, главным критерием является не креативность и качество, а количество нелепиц в каждом предложении.

Победителю, возможно, дадут хороший приз – право уехать в Россию, устроиться там на «хлебном месте» в корпорации Ташир и уже больше не возвращаться в здание, где даже стены краснеют от бесстыдства армянских графоманов от дипломатии. И можно было бы пожалеть этих несчастных чиновников-дипломатов, посоветовать им успокоительное, прогулки на свежем воздухе, контрастный душ – но есть один нюанс. Врут они как-то уж больно, настойчиво и однообразно. Что позволяет предположить, что всех этих юродивых заставляют писать во вполне определенном направлении – оправдать полное фиаско Еревана в азербайджанском Нагорном Карабахе. «Четырехдневная война против Карабаха сопровождалась жестокими убийствами, пытками военнослужащих и гражданских лиц, а также надругательством над телами погибших» - пишут они. Ответ здесь может быть только один – факты, господа. Такие факты, которые были бы приняты на международном уровне, а не высосаны из пальца или ещё каких-то мест. А то, получается как с секретными армянскими архивами в отношении «турецкого геноцида» - все о нём кричат, но армянская сторона почему-то настойчиво отказывает в предъявлении документальной базы. Вот ещё цитата, в которой прекрасно всё: «Результатом такой политики стала новая военная агрессия против Карабаха в 2020 году, при участии Турции и спонсируемых ею иностранных наемников. Эта агрессия привела к невосполнимым человеческим и материальным потерям. В результате боевых действий азербайджанская сторона оккупировала значительную часть территории Карабаха, десятки тысяч людей стали беженцами». Противно, брезгливо, но давайте разберём её, что называется «по косточкам». Психические отклонения характеризуются утратой памяти. В данном случае речь идет о том, что армянские дипломатические сидельцы забыли даже то, чему их учили на первом курсе: освобождение оккупированных ранее территорий никак и никогда не может называться агрессией, это – освободительная война. Как может азербайджанская сторона оккупировать «значительную часть территории Карабаха», если она вернула себе то, что принадлежало ей по праву? Причём, праву, признанному всеми международными организациями, включая ООН.