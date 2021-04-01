Тараканы в голове министра странных дел Армении главное на этот час
Дипломатическое ведомство Армении вступило в сложный период весенней депрессии. Что сразу же отразилось в его официальных заявлениях.
«Лишь признание факта азербайджанской агрессии против Карабаха, определение его статуса могут стать основой для установления прочного мира и стабильности в регионе», - говорится в заявлении МИД Армении, сделанным в связи с 5-й годовщиной апрельской эскалации в Карабахе.
Право же, по уровню лжи и искажения действительности армянский МИД вполне заслуживает переименования. К примеру – «министерство странных дел». Поскольку всё, что выходит из-под пера тамошних сидельцев – откровенный бред душевнобольного.
Есть сильные подозрения, что в армянском дипломатическом ведомстве проводится конкурс на лучшую ложь о прошлом. Причем, главным критерием является не креативность и качество, а количество нелепиц в каждом предложении.
Победителю, возможно, дадут хороший приз – право уехать в Россию, устроиться там на «хлебном месте» в корпорации Ташир и уже больше не возвращаться в здание, где даже стены краснеют от бесстыдства армянских графоманов от дипломатии.
И можно было бы пожалеть этих несчастных чиновников-дипломатов, посоветовать им успокоительное, прогулки на свежем воздухе, контрастный душ – но есть один нюанс. Врут они как-то уж больно, настойчиво и однообразно. Что позволяет предположить, что всех этих юродивых заставляют писать во вполне определенном направлении – оправдать полное фиаско Еревана в азербайджанском Нагорном Карабахе.
«Четырехдневная война против Карабаха сопровождалась жестокими убийствами, пытками военнослужащих и гражданских лиц, а также надругательством над телами погибших» - пишут они. Ответ здесь может быть только один – факты, господа. Такие факты, которые были бы приняты на международном уровне, а не высосаны из пальца или ещё каких-то мест.
А то, получается как с секретными армянскими архивами в отношении «турецкого геноцида» - все о нём кричат, но армянская сторона почему-то настойчиво отказывает в предъявлении документальной базы.
Вот ещё цитата, в которой прекрасно всё: «Результатом такой политики стала новая военная агрессия против Карабаха в 2020 году, при участии Турции и спонсируемых ею иностранных наемников. Эта агрессия привела к невосполнимым человеческим и материальным потерям. В результате боевых действий азербайджанская сторона оккупировала значительную часть территории Карабаха, десятки тысяч людей стали беженцами».
Противно, брезгливо, но давайте разберём её, что называется «по косточкам». Психические отклонения характеризуются утратой памяти. В данном случае речь идет о том, что армянские дипломатические сидельцы забыли даже то, чему их учили на первом курсе: освобождение оккупированных ранее территорий никак и никогда не может называться агрессией, это – освободительная война.
Как может азербайджанская сторона оккупировать «значительную часть территории Карабаха», если она вернула себе то, что принадлежало ей по праву? Причём, праву, признанному всеми международными организациями, включая ООН.
«Десятки тысяч людей стали беженцами», - а как, позвольте узнать, они там оказались? Потому как их расселяли на оккупированных территориях, пообещав, что эти земли станут вечным достоянием Армении. Но предварительно – сделав беженцами десятки тысяч азербайджанцев. И вот Баку может это документально доказать, по каждой семье, у которой армянские оккупанты отнимали имущество и недвижимость, отнимали будущее и в буквальном смысле этого выражения «выставляли на мороз».
Про «участии Турции и спонсируемых ею иностранных наемников» вообще постыдились бы упоминать. Эти «наёмники» существовали и продолжают существовать только в больных мозгах, где такие вот «тараканы» гуляют стадами.
Но в итоге этого нагромождения бреда и нелепостей выходит занятная штука – если бы мир отреагировал на события 2016 года, то Карабах бы так и оставался под армянской оккупацией. В Ереване действительно так думают? Тогда остается только развести руками: «Как же там в головах всё запущено».
Умилила фраза: «Армения и армянский народ приложат все усилия для восстановления прав своих соотечественников в Карабахе, для обеспечения свободной и достойной жизни на своей родине». Они за десятилетия оккупации превратили некогда цветущий край в унылое и нищее захолустье, в руины и развалину – и теперь, ара клянусь, чего-то там грозят «обеспечить» …
Странные люди в Министерстве странных дел!