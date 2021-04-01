В Азербайджане продолжается процесс оперативной оценки инвалидности военнослужащих, получивших ранения в боях за территориальную целостность страны, путем проведения выездных очных осмотров. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, рабочая группа в составе врачей-экспертов Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации вместе с представителями госорганов, входящими в состав комиссии, созданной решением Кабмина, проводит выездные очные осмотры раненых военнослужащих.

Их посещают по месту жительства или в медицинских учреждениях, где они проходят лечение. В ходе посещений составляются акты обследования. Собираются фото- и видеоматериалы о каждом военнослужащем.

Для установления связи телесных повреждений или заболеваний с военной службой военно-врачебными комиссиями министерств обороны и юстиции, Внутренних войск МВД и Государственной пограничной службы представляются соответствующие свидетельства. Затем эти данные вносятся в электронную систему медицинскими учреждениями Министерства здравоохранения и другими профильными ведомствами.

На заключительном этапе Министерство труда и социальной защиты населения незамедлительно рассматривает эти свидетельства и проводит оперативную оценку инвалидности в соответствии с законодательством. В указанном порядке была установлена инвалидность более 250 военнослужащих, и этот процесс продолжается.