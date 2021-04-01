Ровнаг Абдуллаев встретился в Анталье с президентом Международной федерации дзюдо

В ходе встречи Ровнаг Абдуллаев рассказал о мерах, направленных на развитие азербайджанского дзюдо, высоких достижениях наших спортсменов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

В Анталье, где в эти дни проходит турнир «Большого шлема» по дзюдо, состоялась встреча между президентом Федерации дзюдо Азербайджана Ровнагом Абдуллаевым и президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером.

Он подчеркнул, что дзюдо имеет богатые традиции в Азербайджане, отметил успехи отечественных спортсменов на крупных соревнованиях.

Мариус Визер отметил, что Азербайджан уже известен во всем мире как спортивная страна. По его словам, внимание, которое уделяется в Азербайджане на государственном уровне развитию олимпийского движения и спорта, неоднократно получало высокую оценку международных спортивных организаций и федераций.

Глава IJF заявил, что турниры «Большого шлема» в Баку всегда проходили на высоком уровне.

Участники встречи также коснулись плодотворного сотрудничества между федерациями, влияния пандемической ситуации на проведение различных турниров и мер по обеспечению стабильности дзюдо.