Журналиста Мамедли обвинили в клевете на главу Губы

Журналист Джамиль Мамедли признан обвиняемым. Такое решение накануне принял Хачмазский районный суд.

Как сообщает Turan, суд принял в производство иск в порядке частного уголовного обвинения, поданный главой  Исполнительной власти Губинского района Зияддином Алиевым.

Суд признал Мамедли обвиняемым  по ст. ст. 147-2 (клевета о совершении тяжкого преступления)  и 148 (оскорбление) УК.

Журналист отвергает обвинения, назвав их надуманными и имеющими цель наказать за его профессиональную деятельность.