Журналиста Мамедли обвинили в клевете на главу Губы
Журналист Джамиль Мамедли признан обвиняемым. Такое решение накануне принял Хачмазский районный суд.
Как сообщает Turan, суд принял в производство иск в порядке частного уголовного обвинения, поданный главой Исполнительной власти Губинского района Зияддином Алиевым.
Суд признал Мамедли обвиняемым по ст. ст. 147-2 (клевета о совершении тяжкого преступления) и 148 (оскорбление) УК.
Журналист отвергает обвинения, назвав их надуманными и имеющими цель наказать за его профессиональную деятельность.