Роухани заявил о четвертой волне коронавируса в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о начале новой, четвертой волны коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции зафиксировано на территории двух провинций. Однако политик не уточнил, в каких именно регионах началась четвертая волна COVID-19.

«К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна, а в ряде других провинций она может начаться, если мы не будем соблюдать», — сказал Роухани.

В Иране наблюдается рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом нового типа. Так, в четверг, 1 апреля, положительные результаты анализов на коронавирус получили свыше 11 тыс. человек, что является рекордным показателем с декабря 2020 года.