Стрельба в США: трое погибших

В американском штате Северная Каролина на вечеринке произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал WECT.

Глава полиции Уилмингтон Донни Уильямс отметил, что вечеринка проходила в доме в ночь на субботу, 3 апреля, неизвестный открыл огонь.

По его словам, злоумышленник целился по меньшей мере в семерых присутствующих. В результате стрельбы погибли три человека.

«Мы не думаем, что сейчас существует опасность для общественности, мы работаем над установлением личностей подозреваемых», — подчеркнул Уильямс.