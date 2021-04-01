Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 14:50

Наступление третьей волны пандемии и появление различных мутаций сопровождаются увеличением как скорости заражения, так и повышением уровня смертности. В связи с этим потребность в применении строгих карантинных мер снова возрастает. Мир оказался в странной ситуации. Ещё несколько месяцев все кричали ученым-микробиологам: «Давай-давай вакцину от коронавируса! Что вы там тянете?» По миру то тут, то там вспыхивали протесты из-за ограничительных мер, бизнес нёс огромные убытки, локдауны превращались в нокауты для экономики.

Учёные – дали. Вакцина – есть, причем – на выбор. И те, кто ещё вчера громче всех кричал, внезапно стали застенчиво ковырять носком ботинка стену и говорить, что с вакцинацией они спешить не будут, дескать, как-то ещё не всё с ней ясно, лучше подождать. Сейчас всем очевидно, что только увеличение скорости проведения массовой вакцинации может снизить уровень смертности и госпитализации, особенно среди лиц, относящихся к группе риска. Но вот он – выверт массового сознания: к вакцинации многие оказались психологически не готовы. Что в итоге? Власти целого ряда государств начали принимать меры стимулирования. Так, 8 марта 2021 года Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил, что полностью вакцинированные люди могут более свободно передвигаться в помещениях и на общественных мероприятиях. Кроме того полностью вакцинированного человека при контакте с носителем вируса не помещают в карантин на 14 дней. Исландия приняла решение об освобождении желающих посетить страну от карантинных мер при условии предоставления сертификатов вакцинации одобренными препаратами. Аналогичные правила будут применяться к гражданам определенных стран в Польше, Кипре, Эстонии и Румынии. Такое же решение приняли Грузия и Сейшельские Острова.

21 марта Центр по Контролю и профилактике заболеваний Китая (CCDC) проинформировал посольства страны о том, что полностью вакцинированные люди еще не могут свободно путешествовать. При этом была отмечена возможность упрощения выдачи виз вакцинированным лицам. Израиль на основе соглашения с Грецией, Кипром и Сейшельскими Островами упростил поездки в эти страны для полностью вакцинированных людей. Ожидается, что некоторые европейские страны применят аналогичные правила в отношении израильтян. Согласно заявлению правительства Австралии от 21 марта 2021 года, полностью вакцинированные лица после въезда в страну могут быть изолированы на более короткий период. 25 февраля правительство Катара объявило, что только полностью вакцинированные катарские граждане в Катаре и странах «зеленого списка» будут освобождены от карантинных мер. Аналогичное решение существует и в Объединенных Арабских Эмиратах. К этим мерам начинает присоединяться и бизнес. Так, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рекомендует правительствам стран принять меры для обеспечения того, чтобы полностью вакцинированные лица могли путешествовать без прохождения теста на COVID-19. В некоторых странах к полностью вакцинированным лицам применяется более мягкий карантинный режим, а в отношении лиц, которые не вакцинировались, принимаются жесткие меры. Некоторые страны приостанавливают прием больных невакцинированными медицинскими работниками, ограничивают деятельность транспортных рабочих и так далее. Тенденция очевидна: в дальнейшем будет происходить либерализация передвижения полностью вакцинированных граждан как внутри страны, так и за рубежом и новые ограничения передвижения невакцинированных лиц.