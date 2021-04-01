Выбор для азербайджанца невелик: карантин или вакцина актуальный комментарий
Наступление третьей волны пандемии и появление различных мутаций сопровождаются увеличением как скорости заражения, так и повышением уровня смертности. В связи с этим потребность в применении строгих карантинных мер снова возрастает.
Мир оказался в странной ситуации. Ещё несколько месяцев все кричали ученым-микробиологам: «Давай-давай вакцину от коронавируса! Что вы там тянете?» По миру то тут, то там вспыхивали протесты из-за ограничительных мер, бизнес нёс огромные убытки, локдауны превращались в нокауты для экономики.
Учёные – дали. Вакцина – есть, причем – на выбор. И те, кто ещё вчера громче всех кричал, внезапно стали застенчиво ковырять носком ботинка стену и говорить, что с вакцинацией они спешить не будут, дескать, как-то ещё не всё с ней ясно, лучше подождать.
Сейчас всем очевидно, что только увеличение скорости проведения массовой вакцинации может снизить уровень смертности и госпитализации, особенно среди лиц, относящихся к группе риска. Но вот он – выверт массового сознания: к вакцинации многие оказались психологически не готовы.
Что в итоге? Власти целого ряда государств начали принимать меры стимулирования. Так, 8 марта 2021 года Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил, что полностью вакцинированные люди могут более свободно передвигаться в помещениях и на общественных мероприятиях. Кроме того полностью вакцинированного человека при контакте с носителем вируса не помещают в карантин на 14 дней.
Исландия приняла решение об освобождении желающих посетить страну от карантинных мер при условии предоставления сертификатов вакцинации одобренными препаратами. Аналогичные правила будут применяться к гражданам определенных стран в Польше, Кипре, Эстонии и Румынии. Такое же решение приняли Грузия и Сейшельские Острова.
21 марта Центр по Контролю и профилактике заболеваний Китая (CCDC) проинформировал посольства страны о том, что полностью вакцинированные люди еще не могут свободно путешествовать. При этом была отмечена возможность упрощения выдачи виз вакцинированным лицам.
Израиль на основе соглашения с Грецией, Кипром и Сейшельскими Островами упростил поездки в эти страны для полностью вакцинированных людей. Ожидается, что некоторые европейские страны применят аналогичные правила в отношении израильтян.
Согласно заявлению правительства Австралии от 21 марта 2021 года, полностью вакцинированные лица после въезда в страну могут быть изолированы на более короткий период.
25 февраля правительство Катара объявило, что только полностью вакцинированные катарские граждане в Катаре и странах «зеленого списка» будут освобождены от карантинных мер. Аналогичное решение существует и в Объединенных Арабских Эмиратах.
К этим мерам начинает присоединяться и бизнес. Так, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рекомендует правительствам стран принять меры для обеспечения того, чтобы полностью вакцинированные лица могли путешествовать без прохождения теста на COVID-19.
В некоторых странах к полностью вакцинированным лицам применяется более мягкий карантинный режим, а в отношении лиц, которые не вакцинировались, принимаются жесткие меры. Некоторые страны приостанавливают прием больных невакцинированными медицинскими работниками, ограничивают деятельность транспортных рабочих и так далее.
Тенденция очевидна: в дальнейшем будет происходить либерализация передвижения полностью вакцинированных граждан как внутри страны, так и за рубежом и новые ограничения передвижения невакцинированных лиц.
Более того, вполне ожидаемы такие меры, как введение ограничений на прием больных невакцинированными медицинскими работниками, ограничение очного преподавания, ограничение передвижения людей в группах риска, особенно старше 65 лет – список можно продолжить, тут все зависит от здравого смысла и административного усердия.
Конечно, Азербайджан занимает лидирующие позиции по уровню вакцинации среди стран СНГ. Так, по данным из открытых источников, на сегодняшний день в Азербайджане было вакцинировано (первая доза) – 889033 населения, то есть примерно 8%, в то время как в России этот показатель составил всего 4,3%, в Беларуси, Молдове и в Украине - 2%, а в Казахстане – не превысил 1%.
Кроме того Азербайджан также является лидером по количеству вакцинированных на 100 человек, уступая по данному показателю только России. Вроде и отличные показатели – но, положа руку на сердце, является ли это достаточным для самоуспокоенности?
Короноэпоха уже явила нам образцы как величия человеческого духа, так и низости. Теперь она даёт новый вызов – нашей самодисциплине, ответственности перед близкими, здравому смыслу, наконец. Искренне надеюсь, что мы ответим на это с честью.