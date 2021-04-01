В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли при атаке вооруженных людей на военную базу и ближайшие районы в штате Нигер на западе Нигерии, пишет местная газета PM News.

Около 200 вооруженных людей напали в среду на базу в районе Аллава, где убили шесть солдат и полицейского. После этого они сожгли базу и направились в ближайшие районы, где убили еще семь человек и нескольких похитили. Местные СМИ сообщили об этих атаках в субботу.

Губернатор штата Абубакар Сани-Белло призвал жителей соблюдать спокойствие.