Отдел международной информации и политики 15:18

Ученые во всем мире продолжают исследовать механизмы возникновения и распространения коронавируса, чтобы можно было в будущем предотвращать его превращение в пандемические формы. Только что стало известно, что бразильский и южноафриканский его варианты способны реплицироваться у мышей. До сих пор было известно, что SARS-CoV-2 не способен передаваться от человека к мышам, от мышей к человеку и не между самими мышами. Не меньше ученых беспокоит и новые особенности мутировавшего вируса и то, как легко он может найти нового носителя. Патогены часто используют для размножения какого-то вида или видов животных как промежуточных носителей, прежде чем они перепрыгнут на другое животное или на человека.

Главным «резервуаром» коронавируса до сих пор считались летучие мыши. Но этот вирус легко заражает также норок, обезьян, в том числе человекообразных, больших котов и, конечно, людей. Новейшие исследования Института Пастера в Париже указывают на еще один вид животных, который может быть использован коронавирусом для репликации. Это мыши — очень распространенные грызуны, в том числе в городах. Такая экспансия коронавируса вызвала беспокойство исследователей, которая означает, что вирус имеет огромные адаптационные возможности, изменяется очень быстро, появляющиеся новые его варианты довольно легко находят широкие возможности для распространения. Проведенные недавно в Институте Пастера эксперименты показали, что наиболее старый, известный науке вариант вируса, в том числе из Уханя, под кодом B.1.1.7, не инфицирует мышей. Совсем другое дело с вариантами B.1.351 и P1 (соответственно называемых - южноафриканским и бразильским). «Варианты B.1.351 и P1 расширяют область переносчиков SARS-CoV-2 на мышей», - так пишут ученые в предварительной статье, опубликованной на сервере bioRxiv. (Сама же основная статья пока что не получила официальной рецензии). Тем не менее одна из гипотез, касающихся происхождения SARS-CoV-2, говорит, что «резервуаром» этого патогена являются летучие мыши, а на людей он попадает через так называемого посредника (правда, пока не известен вид этого животного, но кое-что указывает на цивету или виверру — хищное млекопитающее, обитающее в субтропиках и тропиках Африки и Азии. Эксперимент, проведенный в Институт Пастера показывает, что мыши могут быть инфицированы южноафриканским и бразильским вариантами, однако не замечено этой инфекции в привычном нам мире, что обнаружено в результате исследования мышей, живущих на свободе. При этом — успокаивают ученые — вирус не способен передаваться ни от мышей к людям, ни от мышей к мышам.