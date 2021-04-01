Ульвия Худиева, собкор 16:36

В начале этой недели на бакинских базарах резко подешевела рыба. Ту, что две недели назад стоила от 6 до 12 манатов за килограмм, теперь предлагают всего за 3-8 манатов. Торговцы уверяют, что такое рыбное изобилие, а, соответственно, и снижение цен обеспечила благоприятная погода. И предрекают, что с окончанием сезона, не позднее чем через 5-6 дней, рыба снова подорожает. На базаре «8-й километр» и на уличных лотках вокруг него буквально рыбные груды. Торговля идет споро, что продавцы объясняют тем, что пандемия затормозила сбыт товара, но новые, очень доступные цены на рыбу ее сразу оживили.

Разложивший самые разные рыбные сорта на базарном прилавке Эльхан Халилов рассказывает, что если до пандемии килограмм сома стоил 18-20 манатов, то сейчас его цена упала до 4-5 манатов. Даже дорогие осетровые виды, которые прежде меньше чем за 80-90 манатов за килограмм купить было невозможно, сейчас подешевели на 30-49%. «Кебаб из рыбы на свадьбы готовили, как правило, из сома, так как это бескостная рыба. До пандемии на сомятину всегда был большой спрос и стоила она дорого. Но сегодня килограмм морского сома продаем за 5 манатов, а речного – за 4», - утверждает он. Как считает этот торговец, пандемия весьма отрицательно сказалась на рыбном рынке. Многие перестали покупать рыбу - дорого. В одном только Низаминском районе закрылись три рыбных магазина. «А все потому, что там множество домов торжеств, и каждый день десятки свадеб проводилось. С самого раннего утра на базар приезжали работники этих заведений и скупали практически всю рыбу. А теперь этих наших постоянных клиентов нет», - жалуется торговец.

Другой продавец сообщает, что продает кефаль из Нардарана за 5 манатов, хотя раньше цена на нее не опускалась ниже 7 манатов за килограмм. По его словам, на 1-3 маната подешевели и сазан, кутум, жерех (хашам), форель, толстолобик, белый амур (карп). Торгующая рыбой с лотка на улице Судаба Мамедова тоже подтверждает, что богатый улов в последнюю неделю вынуждает снизить цены. «Зато торговля идет бойко. Утром из Ленкорани мне привезли 30 килограммов рыбы, и до обеда я уже все распродала. Погода стоит тихая, безветренная, вот рыба и подходит к берегу, где ее легче ловить», - объясняет женщина.