Специалисты Бакинского транспортного агентства провели исследования в поселке Бина Хазарского района, где проживают около 100 тысяч человек, изучили существующие транспортные проблемы. Поэтапно осуществляются различные меры по устранению выявленных проблем.

В рамках работ, проводимых в этом направлении, уже сделано следующее: на пересечении улиц Али Исазаде и Газанфара Мусабекова установлены светофорные объекты, внесены изменения в организацию дорожного движения в соответствии с транспортными потоками, организованы регулируемые пешеходные переходы одинакового уровня.

В результате устранены существующие конфликтные точки между транспортными потоками на перекрестке, обеспечена очередность движения. Кроме того, благодаря регулируемым пешеходным переходам и пандусам одинакового уровня обеспечена безопасность и комфорт жителей прилегающих территорий, повышен уровень доступности.

Для информации отметим, что ранее в поселке Бина на пересечении улиц Али Исазаде и Фуада Айналова были установлены светофорные объекты и сданы в эксплуатацию жителям. В настоящее время ведутся работы в этом направлении и перед “Парком справедливости”, расположенном на улице Али Исазаде. Также на следующих этапах на основе заранее подготовленного проекта в поселке Бина будут организованы новые автобусные остановочные пункты, установлены соответствующие дорожные знаки, увеличено количество регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов на одном уровне.